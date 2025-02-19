В Кремле заявили о попытках подорвать диалог России и США

Не всем в мире нравится диалог Москвы и Вашингтона, поэтому некоторые силы будут пытаться его подорвать. Об этом Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, запись разговора опубликована в его Telegram-канале.

«Очевидно, что в мире будут те, кому не понравится факт нормализации диалога России и США. И очевидно, что эти "те" будут делать что-то, чтобы подорвать диалог двух стран», — отметил представитель Кремля.

Песков затруднился назвать дату встречи Путина и Трампа

Песков указал на то, что «всегда нужно быть чеку», поскольку у противников нормализации отношений Москвы и Вашингтона «отсутствуют красные линии».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблемы в российско-американских отношениях на сегодняшний день таковы, что для их решения одной встречи за чашкой кофе недостаточно. По его словам, Москва сделала «первый шаг» для возобновления работы двух стран по самым разным направлениям, «представляющим взаимный интерес».