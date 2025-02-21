В Кремле заявили об отсутствии конкретики по встрече Путина и Трампа

По встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет никакой конкретики, как и информации о возможном месте ее проведения. Об этом в пятницу, 21 февраля, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он также добавил, что есть понимание необходимости этой встречи, которое было установлено входе российско-американских переговоров в Саудовской Аравии.

— Есть желание двух президентов, которое они выразили. Также есть установка хорошо эту встречу подготовить, чтобы она была максимально результативной. В ходе подготовки все нюансы будут проговариваться, — цитирует слова Пескова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Россия и США рассматривают вопрос о продолжении обмена заключенными. 12 февраля Песков заявил, что США после возвращения на родину американца Марка Фогеля, помилованного президентом Владимиром Путиным, освободят находящегося в заключении россиянина Александра Винника, которого американские власти обвиняли в ряде финансовых преступлений.