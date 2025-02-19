Путин пошутил о ежедневной встрече с президентом России

Президент РФ Владимир Путин подбодрил оговорившегося журналиста шуткой. Он отметил, что встречается сам с собой в зеркале каждый день. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, во время визита на завод по производству дронов в Петербурге журналист задал главе государства вопрос о том, когда он встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

Корреспондент очень волновался при общении с президентом и перепутал фамилии Путина и Трампа.

«А когда вы уже с Путиным […] Когда вы встречаетесь с Трампом?», — спросил репортер.

Путин шутливо ответил, что встречается сам с собой каждый день, когда смотрится в зеркало.

Ранее сообщалось, что глава государства пошутил о гипотетической отправке коров на Марс во время встречи с молодыми учеными в Кремле.