Президент США Дональд Трамп прав, называя Владимира Зеленского «диктатором без выборов». Об этом написал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Трамп на 200% прав, называя Зеленского «диктатором без выборов», — заявил он, цитируя высказывание главы Белого дома, что «диктатору без выборов, Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны».

Медведев добавил, что если бы ему сказали всего три месяца назад, что это были слова президента США, то он бы «громко рассмеялся».

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19 февраля глава Белого дома назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Трамп добавил, что «имевший скромный успех как комедиант» Зеленский не мог бы победить в украинском конфликте, но США давали ему деньги.

До этого президент России Владимир Путин напомнил, что Зеленский является нелегитимным лидером, его срок полномочий закончился в мае прошлого года, а потому не имеет права отменить собственный запрет о ведении переговоров с Москвой. По словам российского лидера, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины.

Путин также отметил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине, подчеркнув, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом.