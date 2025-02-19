Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как российских журналистов притесняют во Франции.

В беседе с Радио «Комсомольская правда» она заявила, что всё началось летом — осенью, когда КП столкнулась с проблемами при отправке журналиста во Францию.

Как отметила Захарова, раньше таких сложностей не было, и отечественные журналисты спокойно работали за рубежом. По словам дипломата, это системная проблема.

Захарова привела и другие примеры. В частности, французская сторона пыталась не допустить российских журналистов на пресс-конференцию с участием главы МИД России Сергея Лаврова, который заявил, что не выступит, если не будут присутствовать представители российской прессы, передаёт сайт kp.ru.

Мария Захарова назвала травлей российских СМИ отказ Франции в визе журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит ярко выраженную линию на притеснение российских журналистов в Европе.