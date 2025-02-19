Путин назвал героической работу военкоров в зоне СВО

Военные корреспонденты героически выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

"Военные корреспонденты, ваши коллеги, люди чрезвычайно информированные, мужественные, прямо скажем, героически выполняют свою миссию, исполняют свой долг и гражданский, и профессиональный", - подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос ТАСС.

Президент отметил, что военные корреспонденты объективно информируют "общественность России, да и всего мира о том, что происходит на линии боевого соприкосновения".