Путин: РФ и США сделали первые шаги для сотрудничества по Ближнему Востоку

Россия и США начали улучшать совместную работу по разным направлениям, в том числе по Ближнему Востоку.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

"Мы, на мой взгляд, сделали первый шаг для того, чтобы [улучшить сотрудничество] по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес. Это и Ближний Восток в широком смысле этого слова, имея в виду [ситуацию] в Сирии, палестино-израильское урегулирование и так далее. Там очень много вопросов, в решение которых вовлечены и Соединенные Штаты, и Российская Федерация", - сказал президент.

Между тем Путин подчеркнул, что первостепенное внимание Россия уделяет "ситуации с украинским направлением".