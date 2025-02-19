Путин заявил, что не готов назвать дату встречи с Трампом

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не готов назвать дату встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, такая встреча должна быть подготовлена.

«Нужно какое-то время. Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить. Но у нас есть желание провести такую встречу», — сказал Путин.

Кроме того, он отметил, что «с удовольствием» встретится с Трампом.

Путин также добавил, что посредники в диалоге между Россией и США не нужны.