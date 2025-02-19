Путин раскрыл позицию Трампа по переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе телефонных переговоров глава США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон полагает необходимым пригласить на переговоры и российскую, и украинскую делегации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Глава государства отметил, что с удовольствием встретится с американским коллегой, но для этого нужна подготовка.

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Путин заметил, что Трамп также желает с ним встретиться. Он добавил, что отношения РФ и США сейчас таковы, что встречи за чашкой кофе недостаточно.

Президент заметил, что в последнее время глава США начал получать объективную информацию по международной повестке.