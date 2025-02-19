Путин напомнил о необходимости решить с США вопрос о СНВ-3

России и США предстоит решить вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок которого истекает через год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

"У нас, например, есть такой вопрос, как продление СНВ-3. Все подзабыли, наверное. Я напомню, что ровно через год, в феврале, заканчивается действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений", - сказал он.