Путин: РФ уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине
Россия уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
Глава государства добавил, что без повышения уровня доверия между Москвой и Вашингтоном невозможно разрешить украинский кризис.
Также российский лидер отметил, что целью встречи представителей России и США в Эр-Рияде было повышение доверия между государствами.
«Самое главное здесь в решении всех очень острых вопросов, включая украинское урегулирование — то, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, просто невозможно», — заключил Путин.
18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. В частности, американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.