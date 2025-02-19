Путин: РФ уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине

Россия уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

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Глава государства добавил, что без повышения уровня доверия между Москвой и Вашингтоном невозможно разрешить украинский кризис.

Также российский лидер отметил, что целью встречи представителей России и США в Эр-Рияде было повышение доверия между государствами.

«Самое главное здесь в решении всех очень острых вопросов, включая украинское урегулирование — то, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, просто невозможно», — заключил Путин.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. В частности, американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.