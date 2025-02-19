Путин: работа диппредставительств России и США будет возобновляться
Россия и США договорились возобновить работу дипломатических представительств.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.
"Мы договорились в нормальном режиме возобновить работу дипломатических ведомств. Постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и из Москвы ни к чему хорошему не приводит. У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства", - сказал Путин.