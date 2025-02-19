Путин: российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области

Российские бойцы из 710-й бригады пересекли границу в Курской области и вышли на территорию Украины, сообщил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что об этом ему доложили час назад.

ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения, отметил Владимир Путин.

Президент Владимир Путин заявлял о колоссальных потерях ВСУ в Курской области. Он допустил, что в регионе может находиться крупнейшее в мире кладбище натовской техники.