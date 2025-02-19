Путин: российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области

Российские бойцы из 710-й бригады пересекли границу в Курской области и вышли на территорию Украины, сообщил президент России Владимир Путин.

Путин: российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области
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Он подчеркнул, что об этом ему доложили час назад.

ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения, отметил Владимир Путин.

Президент Владимир Путин заявлял о колоссальных потерях ВСУ в Курской области. Он допустил, что в регионе может находиться крупнейшее в мире кладбище натовской техники.

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