Путин высказался о посредниках в диалоге между Россией и США

Посредники в диалоге между Россией и США не нужны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

Президент отметил, что на прошедших двусторонних переговорах делегаций России и США в столице Саудовской Аравии с американской стороны были «совсем другие люди», без предвзятости и осуждения.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд состоялись российско-американские переговоры. Москву представили глава МИД России Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Со стороны американцев на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.