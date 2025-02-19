Путин выразил удивление сдержанности Трампа на фоне хамства союзников США в ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что удивлён сдержанности американского лидера Дональда Трампа в отношении хамства со стороны европейских союзников США.

«Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности избранного президента Соединённых Штатов Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом», — отметил Путин.

Ранее Путин выразил мнение, что Трамп с его характером и настойчивостью быстро наведёт порядок в европейских элитах.

Позднее Трамп сделал репост статьи CNBC с заявлением Путина о том, что Европа «встанет у ноги хозяина и будет нежно помахивать хвостиком».