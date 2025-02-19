Путин: Россия и США работают по вопросам экономики, энергетики и космоса

Россия и США работают по вопросам экономики, энергетических рынков, космоса и в ряде других направлений.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«У нас есть и другие вопросы — и экономика, и наша совместная работа на мировых энергетических рынках, космос, конечно», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что Россия сделала первый шаг для возобновления работы с США по разным направлениям, где есть взаимный интерес, включая Ближний Восток.