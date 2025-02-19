Путин посетил производящий беспилотники завод «Радар ммс» в Петербурге

Президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем.

Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, передает ТАСС. Компания является одним из лидеров на рынке радиоэлектронных систем и точного приборостроения. На встрече также присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента Алексей Дюмин.

Предприятие «Радар ммс» занимается разработкой беспилотных авиасистем, комплексов морского базирования, гидрометеообеспечением и микроэлектроникой. Компания трижды получала благодарность президента России за значительные достижения и вклад в развитие радиоэлектронной промышленности в 2010, 2015 и 2019 годах. В прошлом году коллектив был награжден почетным знаком «За успехи в труде».

У предприятия налажен полный цикл научно-производственной деятельности, включающий исследования, разработку, производство, испытания и сопровождение в эксплуатации. «Радар ммс» располагает собственной базой для моделирования и испытаний, а также несколькими научными и инженерными школами.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать экспорт отечественных беспилотников с акцентом на развитие международных отношений, а также поставил задачу вывести Россию в мировые лидеры по беспилотникам к 2030 году.