Путин оценил итог переговоров в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин заявил, что высоко оценивает итог переговоров в Эр-Рияде. Об этом пишет ТАСС.

Глава России отметил, что Москва сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с Вашингтоном по самым разным направлениям, в том числе по Ближнему Востоку.

По его словам, выдворение дипломатов РФ и США ни к чему хорошему не приводит, теперь работа диппредставительств будет возобновляться.

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Посредники в диалоге между РФ и США не нужны, подчеркнул президент. Он добавил, с американской стороны на переговорах были «совсем другие люди» — без предвзятости и осуждений.

Путин отметил, что РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине. Он уточнил, что без повышения уровня доверия между РФ и США невозможно разрешить украинский кризис.