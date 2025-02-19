В ГД заявили, что лидеры стран на всех континентах тянутся к идеям Путина

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что лидеры стран на всех континентах тянутся к идеям и подходам российского президента Владимира Путина. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, на планете сложилось новое глобальное большинство.

«Лидеры на всех континентах тянутся к идеям и подходам президента России за взаимодействие в интересах здравого смысла, за развитие нормальных, сбалансированных подходов в мировой политике нового столетия для того, чтобы нам обеспечить мир, для того, чтобы нам обеспечить поступательное, форсированное развитие мировой цивилизации в интересах каждой страны», — отметил Слуцкий.

Он добавил, что в движении к многополярному миру «точка невозврата пройдена». Слуцкий выразил уверенность, что переговорный процесс по конфликту на Украине приведет к миру уже в 2025 году.

До этого президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги встречи представителей Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде, заявил, что Соединенные Штаты помогли России выйти из якобы «изоляции», в которой она находилась.