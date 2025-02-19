Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью»

Президент США Дональд Трамп привык говорить прямо и не скрывает своего мнения о «жалких личностях» вроде Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По словам министра иностранных дел России, президент США – «абсолютно самостоятельный политик».

«Кроме того, он еще и человек, который привык разговаривать прямо. Такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях, наподобие господина Зеленского», - заметил Сергей Лавров.

Ранее Дональд Трамп выступил на брифинге после переговоров делегаций России и США, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде, и раскритиковал Владимира Зеленского. Президент США отметил, что у украинского политика было три года и «до этого еще много времени» на разрешение конфликта, а сейчас ему не место за столом переговоров, так как рейтинг Зеленского на Украине упал до 4%. Трамп также обратил внимание на то, что США направили Киеву около 350 млрд долларов, однако никто никогда «не видел отчета, никакой бухгалтерии».

В свою очередь Зеленский, комментируя слова Трампа, заявил, что его рейтинг на Украине составляет, по последним данным социологических исследований, 57%, и подчеркнул, что прямо сейчас его сменить «никак не получится».