Владимир Зеленский может устроить провокацию с применением «грязной бомбы» в центре Киева. Как сообщает «Абзац», об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, сейчас украинскому политику жизненно важно продолжать конфликт. По этой причине Киев и британские кураторы могут пойти на провокацию.

«Объект для применения такой бомбы может быть и за пределами Украины, и внутри. Агентство Reuters запустило прямую трансляцию с площади Независимости в Киеве — примечательный факт. Вполне возможно, что это неспроста», — заявил Леонков, отметив, что Зеленский способен на подобный теракт с жертвами в центре столицы Украины.

Ранее о возможности провокации заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он сравнил Зеленского с крысой, которую загнали в угол, подчеркнув, что в такой ситуации он способен на многое, чтобы продолжить конфликт «до последнего украинца».