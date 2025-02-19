Европейскому союзу не хватает оружия, чтобы свою срамоту прикрыть, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он ответил в беседе с «Лентой.ру» на прозвучавший в объединении призыв усилить позиции Украины на поле боя.

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Ранее с соответствующим предложением выступила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. «Мы должны поставить Украину в положение силы, чтобы она смогла сказать "нет" плохой сделке», — сказала она.

«Ничем, кроме глупых каких-то мыслей, Каллас пока что не прославилась. Евросоюзу оружия не хватает свою срамоту прикрыть, у них арсеналы пустые. Им бы о себе позаботиться в такой ситуации, которая сейчас в мире происходит, не то, что куда-то на Украину свое отдавать. Еще неизвестно, куда украинцы повернут свое оружие», — поделился депутат.

До этого украинский офицер рассказывал о том, что в ряде бригад Вооруженных сил Украины наблюдается острая нехватка боеприпасов. По его словам, запасов хватит всего на пару-тройку недель.