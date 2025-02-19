В России ответили на призыв Каллас усилить позиции Украины на поле боя
Европейскому союзу не хватает оружия, чтобы свою срамоту прикрыть, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он ответил в беседе с «Лентой.ру» на прозвучавший в объединении призыв усилить позиции Украины на поле боя.
Ранее с соответствующим предложением выступила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. «Мы должны поставить Украину в положение силы, чтобы она смогла сказать "нет" плохой сделке», — сказала она.
«Ничем, кроме глупых каких-то мыслей, Каллас пока что не прославилась. Евросоюзу оружия не хватает свою срамоту прикрыть, у них арсеналы пустые. Им бы о себе позаботиться в такой ситуации, которая сейчас в мире происходит, не то, что куда-то на Украину свое отдавать. Еще неизвестно, куда украинцы повернут свое оружие», — поделился депутат.
До этого украинский офицер рассказывал о том, что в ряде бригад Вооруженных сил Украины наблюдается острая нехватка боеприпасов. По его словам, запасов хватит всего на пару-тройку недель.