Лавров: США не против Европы, а против требований Брюсселя следовать своей линии

США не против Европы, а против требований брюссельской бюрократии ко всем странам Европейского союза следовать своей линии. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров дал характеристику отношениям США и Евросоюза
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По его словам, Соединенные Штаты хотят, чтобы каждое национальное государство Евросоюза могло отстаивать и представлять в полном объеме свои национальные интересы.

19 февраля бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил текущую ситуацию в отношениях США и ЕС с «несогласованным разводом». По его словам, действующей администрации США не нравится европейская политическая и социальная модель, для Вашингтона Европа — это антимодель.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Боррель, говоря о «разводе», вероятно, имел в виду развод Евросоюза на деньги.

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