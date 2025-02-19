Володин рассказал, о чем говорит выступление Лаврова в Госдуме после переговоров

Выступление главы МИД Сергея Лаврова в Госдуме сразу после возвращения с переговоров в Саудовской Аравии — проявление уважения к народным избранникам. Такое мнение председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал 19 февраля на пленарном заседании в ходе «правительственного часа» с министром иностранных дел.

«Давайте поблагодарим Сергея Викторовича не только за выступление, но и за то, что, несмотря на его напряженный график, — вчера еще вечером он был в Эль-Рияде, в Саудовской Аравии, шесть часов летел, всю ночь - утром (он) уже в Государственной Думе. Это в том числе уважение к народным избранникам, которые собрались для того, чтобы обсудить приоритеты внешней политики», — сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы добавил, что у депутатов одни из самых конструктивных отношений сложились с Министерством иностранных дел, и в этом большая заслуга Сергея Лаврова.