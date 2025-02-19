СВР раскрыла подробности о планах Киева сорвать переговоры

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что украинские власти хотят сорвать переговоры РФ и США и с этой целью планируют теракты против дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости.

В СВР сослались на информацию, которой располагают европейцы. Представители спецслужбы заявили, что один из украинских вариантов срыва переговоров предполагает организацию терактов против российских посольств в Европе.

По информации СВР, наиболее вероятны попытки Украины устроить такие атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии. В СВР подчеркнули, что отношения России с этими странами находятся на самом низком уровне - антитеррористические контакты между спецслужбами практически свернуты.

Ранее в СВР заявили, что Украина планирует устроить в Балтийском море провокацию с минами, чтобы втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. По данным СВР, морские мины производства РФ, которые есть в распоряжении Украины, могут быть использованы для подрыва иностранных кораблей.