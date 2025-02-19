Лавров не исключил  восстановление отношений с Европой

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о возможности возобновления отношений со странами Европы. Во время парламентского часа в Госдуме глава МИД РФ сказал, что если «европейские коллеги» захотят возобновить отношения с Россией, «мы посмотрим, на каких условиях это можно было бы сделать».

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Ранее во время выступления в нижней палате Лавров заявил, что Москва и Вашингтон начали отходить «от края пропасти» в двусторонних отношениях. По его словам, на прошедших накануне в Эр-Рияде переговорах представители американской делегации выразили интерес «устранить препоны» на пути потенциальных проектов с Россией.

Переговоры России и США в Саудовской Аравии являются попыткой разморозить двусторонние отношения: реальный диалог начнется тогда, когда президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся, заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.