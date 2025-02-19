Лавров рассказал об условиях налаживания работы посольств в России и США

Москва направила США список вопросов, которые необходимо решить для налаживания работы посольств в обоих государствах.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы передали перечень тех вопросов, которые нужно решать, с точки зрения обеспечения нормальной работы наших дипломатических представителей. Среди этих вопросов есть, конечно же, и проблема собственности», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, речь идет о преодолении «искусственных препятствий, которые серьезнейшим образом осложняют» работу дипведомств. Министр уточнил, что к этим препятствиям относятся трудности с финансированием, а также попытки ограничить число дипломатов, их срок пребывания в стране или их право на передвижение.

Ранее стало известно, что одним из конкретных итогов переговоров России и США в Эр-Рияде стало соглашение о восстановлении штатов посольств обеих стран.