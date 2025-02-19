Захарова вспомнила Шекспира в контексте украинского долга и ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова переиначила стихи из пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», рассуждая о тратах Евросоюза на помощь Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на новое заявление премьера Виктора Орбана о планах ЕС. По его словам, в Брюсселе уже обсуждают, какая страна и сколько будет платить Украине после того, как США прекратят финансирование Киева. Захарова задалась вопросом, выплатит ли ЕС Штатам 350 миллиардов долларов долга за Киев.

«Развивая англосаксонскую классику: нет повести печальнее на свете, чем повесть о Брюсселе и бюджете», - написала она.

По словам Орбана, Брюссель хочет, чтобы Венгрия предоставляла Украине по 500 миллионов евро в год. Венгерский премьер подчеркнул, что «об этом не может быть и речи».