Лавров: для Грузии открыты двери в формате «три плюс три»

Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что Грузия может участвовать в формате «три плюс три», где для ее представителей всегда будет свободное место.

Лавров заявил, что для Грузии по-прежнему открыты двери участия в формате «три плюс три», сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что «кресло для грузинских представителей всегда будет находиться в зале заседания этого формата». Лавров выступил с этой речью на парламентском часе в Госдуме, обращая внимание на сомнения и нюансы позиции Грузии.

Министр напомнил, что на последней встрече министров было подтверждено, что Грузия может участвовать в формате «три плюс три». Этот формат включает в себя Россию, Турцию и Иран, а также Армению, Азербайджан и Грузию.

В декабре замминистра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Москва готова к нормализации отношений с Грузией настолько, насколько к этому готов Тбилиси.

В МИД Грузии заявили о необходимости фокусирования международного внимания на высоком уровне к отношениям Тбилиси и Москвы, разорванных после войны 2008 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова идти по пути восстановления дипотношений с Грузией и поддерживает любые начинания Тбилиси по их нормализации.