Лавров: Россия дорожит развитием отношений со всей Азией

России дорога вся Азия. Москва хотела бы развивать сотрудничество со всеми ее субрегионами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Государственной думе.

"Вы начали с Юго-Восточной Азии. КНДР - это Северо-Восточная Азия, но для нас вся Азия дорога", - сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что у России "разветвленная система отношений со странами АСЕАН", которая включает ежегодные встречи на уровне министров иностранных дел, глав Минобороны, форум по архитектуре региональной безопасности. "И, безусловно, для нас не менее важна ситуация в Северо-Восточной Азии, на Корейском полуострове, потому что это совсем вплотную к нашим границам", - добавил он.

По словам министра, Москва видит перспективу развития "в объединении усилий существующих субрегиональных структур, включая АСЕАН", для создания общеконтинентальной организации.