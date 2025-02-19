Лавров: санкции против БРИКС будут нарушением всех норм ВТО

Утверждение Западом санкций против стран БРИКС из-за разработки альтернативных платежных платформ стало бы нарушением всех норм Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Государственной думе.

"Это прежде всего инициативы, в которых активно принимает участие российская сторона, и они, безусловно, повысят устойчивость БРИКС к различным внешним шокам. А желающих, наверное, затормозить развитие этого потенциально очень мощного объединения немало. Но если они будут действовать в рамках честной конкуренции, это, наверное, будет правильно. Если же будут санкции, тарифы, отлучения от банковских систем, которые Запад контролирует, то это уже будет не конкурентная борьба, а нарушение всех норм Всемирной торговой организации", - подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет торговые пошлины в 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара. По его словам, любая страна, которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, "распрощается с Америкой".