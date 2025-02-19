Лавров: Россия и США начали отходить от края пропасти в своих отношениях

Россия и США сделали первые шаги в отходе от края пропасти в двусторонних отношениях.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация (бывшего президента США Джо) Байдена, но это только первые шаги», — сказал Лавров, выступая в среду на «Правительственном часе» в Госдуме.

Как подчеркнул министр, «атмосфера позитивная, намерения правильные, будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие решения будут приняты».

Комментируя по просьбе депутатов заявления президента США Дональда Трампа о невозможности вступления Украины в НАТО глава российской дипломатии подчеркнул: «Слова, конечно, имеют очень важное значение, подчас радикально меняя ситуацию, но оценивать заявления о намерениях мы будем, конечно, сопоставляя эти заявления с конкретными делами».

Россия теперь рассчитывает, что будут созданы условия для возобновления диалога с США по стратегической стабильности, и видит готовность Вашингтона двигаться к нормализации отношений, заявил также глава МИДа.

«Что касается переговоров о безопасности, стратегической стабильности — мы надеемся, что условия для этого будут созданы. Как показали вчерашние переговоры, движение к нормализации отношений на всех направлениях начинается», — сказал Лавров, отвечая на вопросы депутатов.

Министр добавил, что «есть по крайней мере декларированная готовность это движение начать и решать не только украинский кризис, но и создавать условия для восстановления и наращивания партнерства в торгово-экономической, геополитической сферах между Российской Федерацией и Соединенными Штатами».

При этом, по словам Лаврова, в первую очередь странам предстоит «разгрести наследие» администрации президента США Джо Байдена.