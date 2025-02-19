Косачев: политическая повестка в Европе "беззаветно отстает" от реалий

Политическая повестка в Европе, где обсуждаются новые пакеты антироссийских санкций и укрепление международного порядка, основанного на правилах, "беззаветно отстает" от реалий.

Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Интереса ради решил полюбопытствовать повесткой дня ПАСЕ на 2025 год. Там политическая агония в стремлении сохранить ускользающее геополитическое доминирование: обсуждают псевдоюридические "трибуналы" и "компенсационные механизмы", создают спецпредставителя СЕ по украинским детям, пытаются расширить влияние Страсбурга на БРИКС и Африканский союз. Вишенка на торте - подготовка инициированного греками (председательствуют в ПАСЕ) доклада под названием "Укрепление международного порядка, основанного на правилах", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все познается в сравнении.

"Повестка дня в Европе беззаветно отстает за реалиями. Все это - буквально вчерашний день. Тупиковый подход, который совершенно точно не посадит Европу за стол международной системы, но вполне может привести ее в меню", - отметил Косачев.

Он напомнил о ставшем крылатым выражении бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, которое, по мнению вице-спикера СФ, в целом отражает американский подход к внешней политике: "Если вы не за столом международной системы, то вы в меню".

Тем не менее, полагает Косачев, у Европы еще есть шанс опомниться, включить здравый смысл и реализм и "тем самым запрыгнуть в последний вагон уезжающего поезда".

"Понимают ли это в Брюсселе и Страсбурге?" - задался риторическим вопросом парламентарий.

Он назвал 16-й пакет антироссийских санкций ЕС одним из последних репутационных провалов наряду с Мюнхенской конференцией по безопасности.