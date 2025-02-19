Лавров раскрыл позицию Трампа по одному из ключевых вопросов для России

Президент США Дональд Трамп понимает позицию России по членству Украины в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Он [Трамп] первый, да и пока, по-моему, единственный из западных лидеров, кто публично и громко сказал, что одной из первопричин украинского кризиса явилась нахрапистая линия предыдущей американской администрации по втягиванию Украины в НАТО. Такого никто из западных лидеров никогда не произносил, а он несколько раз эту мысль повторил. Это уже сигнал о том, что он понимает нашу позицию», — отметил дипломат.

Лавров также указал на то, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом акцентировал внимание на том, что для России «важно не перемирие, которое позволит Западу довооружить Украину в очередной раз», а долгий и устойчивый мир, при котором будут устранены первопричины конфликта.

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Ранее Лавров сообщил, что российская делегация объяснила представителям США на переговорах в Эр-Рияде, что членство Украины в НАТО является неприемлемым для Москвы. Он назвал подобные действия прямой угрозой интересам и суверенитету России.