Лавров прокомментировал ужесточение политики РФ к трудовым мигрантам

Ужесточение визового режима для трудовых мигрантов из стран Центральной Азии не отвечает долгосрочным интересам России.

Об этом в среду, 19 февраля, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Мы исходим из того, что какое-либо ужесточение наших подходов к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, прежде всего, Закавказья, других бывших республик, не будет способствовать нашим долгосрочным интереса, — сказал министр во время правительственного часа в Государственной думе.

Рособрнадзор планирует ввести оценку «удовлетворительно» в качестве минимальной, чтобы детям мигрантов пройти тест на знание русского языка для приема в школы.

Однако не все восприняли нововведение положительно. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин раскритиковал Рособрнадзор, который планировал ввести минимальный балл для тестирования по русскому языку для детей мигрантов — он должен был составлять не менее 30 процентов от общего количества.

Тесты по русскому языку для детей мигрантов сейчас находятся в активной стадии разработки: их должны представить к 1 апреля. Если ребенок завалит тестирование, родители будут обязаны за свой счет обучать его на протяжении трех месяцев.