Россия в Эр-Рияде разъяснила представителям Соединенных Штатов позицию о необходимости пресечь действия киевского режима по истреблению всего, что связано с русским миром.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Государственной думе.

"Подчеркну, что прежде всего, как мы, в общем-то, разъясняли очень подробно вчера, речь идет об устранении угроз безопасности России, которые долгие годы создавались путем втягивания Украины в НАТО, и о необходимости самым жестким образом пресечь действия киевского режима по истреблению всего, что связано с Россией, с русской культурой и русским миром - и языка, средств массовой информации, истребление канонической Украинской православной церкви", - сказал министр.

Как отметил Лавров, в контактах с американцами также особое внимание уделялось теме безальтернативности искоренения первопричин украинского кризиса.