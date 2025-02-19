Лавров призвал «разгрести наследие» Байдена

Москве и Вашингтону нужно избавиться от наследия администрации бывшего президента США Джо Байдена. Как сообщает ТАСС, об этом на правительственном часе в Госдуме заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Комментируя возможность развития партнерства между двумя государствами, Лавров отметил, что сейчас стороны будут «разгребать» оставленные Байденом проблемы. Действия политика разрушили «даже первые признаки» фундамента долгосрочного сотрудничества между РФ и США. Глава МИД РФ добавил, что сейчас могут быть созданы условия для переговоров о безопасности и о стратегической стабильности между странами.

Напомним, что переговоры между делегациями России и Соединенных Штатов прошли в Эр-Рияде 18 февраля и продлились около 4,5 часов. Лавров представлял Москву вместе с помощником президента Юрием Ушаковым и руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым. Министр иностранных дел назвал беседу очень полезной и заявил, что страны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в обеих столицах.