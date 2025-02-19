Лавров призвал «разгрести наследие» Байдена

Москве и Вашингтону нужно избавиться от наследия администрации бывшего президента США Джо Байдена. Как сообщает ТАСС, об этом на правительственном часе в Госдуме заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров призвал «разгрести наследие» Байдена
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Комментируя возможность развития партнерства между двумя государствами, Лавров отметил, что сейчас стороны будут «разгребать» оставленные Байденом проблемы. Действия политика разрушили «даже первые признаки» фундамента долгосрочного сотрудничества между РФ и США. Глава МИД РФ добавил, что сейчас могут быть созданы условия для переговоров о безопасности и о стратегической стабильности между странами.

Напомним, что переговоры между делегациями России и Соединенных Штатов прошли в Эр-Рияде 18 февраля и продлились около 4,5 часов. Лавров представлял Москву вместе с помощником президента Юрием Ушаковым и руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым. Министр иностранных дел назвал беседу очень полезной и заявил, что страны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в обеих столицах.

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