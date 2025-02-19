В Совфеде назвали манипуляцией данные о запросах прокуроров по экс-губернатору

Данные о запросах Генпрокуратуры относительно сенатора, экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева — недобросовестное манипулирование, заявил сенатор Андрей Клишас.

В Совфеде назвали манипуляцией данные о запросах прокуроров по экс-губернатору
© РИА Новости

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Генпрокуратура не обращалась, а Совфед не получал никаких запросов в отношении сенатора Голубева В.Ю. Сенатор Голубев работает по своему графику, ни на какие опросы/допросы его никто не приглашал», — написал парламентарий.

Ранее местное издание 161.ru писало, что Генпрокуратура обратилась в Совфед с просьбой снять с Голубева неприкосновенность. СМИ также утверждало, что экс-губернатора вызвали на опрос в Следственный комитет по уголовному делу по закупкам донского Минтранса.

Голубев стал сенатором в ноябре 2024 года. Тогда же он покинул пост главы Ростовской области по собственному желанию, временно исполняющим обязанности губернатора назначили Юрия Слюсаря.

Политика
Андрей Клишас
Юрий Слюсарь
Василий Голубев
Следственный комитет
Минтранс РФ
Совет Федерации