Россия обеспокоена ростом неонацизма, русофобии, расовой и религиозной нетерпимости на Украине, в странах Балтии и других странах ЕС, в Канаде, где укрываются бежавшие от суда в 1940-е годы гитлеровские коллаборационисты, и продолжит усилия по борьбе с такими проявлениями.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Госдуме 19 февраля.

«Мы будем уделять постоянное внимание <…> объединению международных усилий по противодействию любым проявлениям неонацизма, русофобии, другим формам расовой и религиозной нетерпимости», — сказал Лавров.

По его словам, Россию беспокоит необузданный рост таких проявлений на подконтрольных Киеву территориях, прибалтийских государствах и в ряде других стран Евросоюза, в Канаде, где нашли прибежище многомиллионные гитлеровские коллаборационисты.