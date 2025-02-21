Посольство России: украинский вопрос решится без участия Канады

Конфликт на Украине будет разрешен без участия Канады. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Оттаве.

"Провоенная позиция кабинета [премьер-министра Джастина] Трюдо известна. К счастью, украинский вопрос будет решен без участия Оттавы", - сказано в заявлении, опубликованном 20 февраля на странице российского диппредставительства в Х.

Посольство РФ в Оттаве прокомментировало таким образом сообщение МИД Канады, в котором утверждалось, что Россия предлагает Украине "нереалистичные условия мира".

Российская и американская делегации 18 февраля в Эр-Рияде провели переговоры, которые продлились около 4,5 часа.

Россию на встрече представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США на переговорах в Саудовской Аравии присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

Как позднее пояснил Ушаков, американская сторона в ходе переговоров достаточно бегло обозначила свои подходы к решению украинского кризиса, стороны условились, что этой темой фундаментально займется специально созданная переговорная группа.

В тот же день глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что Оттава хочет участвовать в процессе по урегулированию конфликта на Украине.