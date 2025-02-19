Лавров анонсировал появление Евразийской хартии, подготовленной РФ и Беларусью

Россия и Беларусь подготовили Евразийскую хартию многообразия и многополярности, которая будет обнародована на III Минской конференции по безопасности.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Совместно с белорусскими друзьями, которые уже два года подряд созывали в Минске конференцию по евразийской безопасности, мы сейчас подготовили проект Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, которая должна заложить нормативный фундамент новой геополитической реальности на нашем континенте", - отметил глава российской дипломатии, выступая в Госдуме в рамках "правительственного часа". Министр подчеркнул, что документ выйдет в свет на III Минской конференции.

Ранее Лавров заявил, что евразийская архитектура безопасности, о необходимости формирования которой говорил президент России Владимир Путин, будет открыта для всех стран и организаций, а также сменит провалившуюся евроатлантическую систему.