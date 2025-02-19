Лавров назвал главную задачу МИД

Создание благоприятных условий для поступательного развития России является главной задачей ее внешнеполитического ведомства.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Государственной думе.

"Главной задачей нашей дипломатической службы было и остается, как закреплено во всех версиях Концепции внешней политики, включая последнюю от марта 2023 года, содействие созданию безопасных благоприятных внешних условий для обеспечения поступательного развития нашей страны, ее экономического и технологического суверенитета, повышения благосостояния и качества жизни россиян", - сказал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что для РФ "ключевым движением на нынешнем этапе мирового развития остается движение к многополярному миропорядку".