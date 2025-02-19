Лавров назвал главную задачу МИД

Лавров назвал главной задачей МИД создание безопасных условий для развития РФ
Создание благоприятных условий для поступательного развития России является главной задачей ее внешнеполитического ведомства.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Государственной думе.
"Главной задачей нашей дипломатической службы было и остается, как закреплено во всех версиях Концепции внешней политики, включая последнюю от марта 2023 года, содействие созданию безопасных благоприятных внешних условий для обеспечения поступательного развития нашей страны, ее экономического и технологического суверенитета, повышения благосостояния и качества жизни россиян", - сказал глава МИД РФ.
Лавров добавил, что для РФ "ключевым движением на нынешнем этапе мирового развития остается движение к многополярному миропорядку".
"Процесс исторический по своим масштабам и связан с объективными тенденциями", - заключил министр.