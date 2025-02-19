Лавров: Россия готова к равноправному диалогу с любой страной
Россия всегда открыта для равноправного и открытого диалога с любой страной по вопросам безопасности, экономики и другим ключевым аспектам международного сотрудничества, однако не все готовы к такому разговору. Об этом заявил в среду в рамках "правительственного часа" глава МИД России Сергей Лавров в Госдуме.
По словам руководителя российской дипломатии, главной тенденцией в международных отношениях на данный момент является движение к многополярному миропорядку.
"Появляются новые центры силы из числа стран, как мы их называем, мирового большинства", - отметил он, подчеркнув, что, хотя партнеры России на "глобальном Юге и Востоке" представляют самобытные культуры и религии, их объединяет то, что они все стремятся сами определять свою судьбу. Именно поэтому укрепляются такие интеграционные объединения, как БРИКС и ШОС.
Вместе с тем страны коллективного Запада на словах принимают формирование многополярного мира, однако на деле стараются перетянуть одеяло на себя, восстановить былое колониальное доминирование.
Он указал на то, что, например, в случае с Украиной выпячивается защита территориальной целостности государства, но задвигается на второй план право народов на самоопределение и уважение прав человека вне зависимости от расы, пола, национальности и религии, которые много лет нарушает Киев. Министр напомнил, что именно эти же права попирали и колонизаторы.