Лавров: Россия готова к равноправному диалогу с любой страной

Россия всегда открыта для равноправного и открытого диалога с любой страной по вопросам безопасности, экономики и другим ключевым аспектам международного сотрудничества, однако не все готовы к такому разговору. Об этом заявил в среду в рамках "правительственного часа" глава МИД России Сергей Лавров в Госдуме.

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По словам руководителя российской дипломатии, главной тенденцией в международных отношениях на данный момент является движение к многополярному миропорядку.

"Появляются новые центры силы из числа стран, как мы их называем, мирового большинства", - отметил он, подчеркнув, что, хотя партнеры России на "глобальном Юге и Востоке" представляют самобытные культуры и религии, их объединяет то, что они все стремятся сами определять свою судьбу. Именно поэтому укрепляются такие интеграционные объединения, как БРИКС и ШОС.

Вместе с тем страны коллективного Запада на словах принимают формирование многополярного мира, однако на деле стараются перетянуть одеяло на себя, восстановить былое колониальное доминирование.

"На Западе пока не готовы применять принципы устава ООН во всей его полноте", - заявил Лавров.

Он указал на то, что, например, в случае с Украиной выпячивается защита территориальной целостности государства, но задвигается на второй план право народов на самоопределение и уважение прав человека вне зависимости от расы, пола, национальности и религии, которые много лет нарушает Киев. Министр напомнил, что именно эти же права попирали и колонизаторы.