Лавров раскрыл планы Путина по посещению КНР

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Китай в конце августа - начале сентября в привязке к дате победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Государственной думе.