Лавров: Путин планирует посетить КНР в конце августа - сентябре

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Китай в конце августа - начале сентября в привязке к дате победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.

Лавров раскрыл планы Путина по посещению КНР
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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Государственной думе.

"Председатель [КНР] Си Цзиньпин приурочит свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь Победы в Великой Отечественной войне, а президент Путин посетит Китай в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны в конце августа - начале сентября", - сказал министр.

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