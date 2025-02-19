Лавров раскрыл планы Путина по посещению КНР

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Китай в конце августа - начале сентября в привязке к дате победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Государственной думе.
"Председатель [КНР] Си Цзиньпин приурочит свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь Победы в Великой Отечественной войне, а президент Путин посетит Китай в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны в конце августа - начале сентября", - сказал министр.