Лавров отметил хорошие перспективы сотрудничества с Африкой у России

Перспективы сотрудничества России и Африки "весьма и весьма" хорошие, их надо активно и без задержки использовать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Государственной думе.

Он отметил, что в настоящий момент Россия и Африка работают над раскрытием широкого потенциала сотрудничество, которое существенно сократилось после распада СССР.