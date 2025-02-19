Лавров отметил хорошие перспективы сотрудничества с Африкой у России

Перспективы сотрудничества России и Африки "весьма и весьма" хорошие, их надо активно и без задержки использовать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Государственной думе.
Он отметил, что в настоящий момент Россия и Африка работают над раскрытием широкого потенциала сотрудничество, которое существенно сократилось после распада СССР.
"У нас были другие приоритеты, но сейчас мы возвращаемся к тому, чтобы по заслугам оценить наших африканских друзей так же, как они оценивают наш вклад в освобождение от колониального гнета. Поэтому перспективы у нас весьма и весьма хорошие, и надо их максимально активно и без задержки использовать", - сказал глава российской дипломатии.