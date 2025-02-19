Лавров: Страны Запада еще не готовы принять идею многополярного мира

Западные страны по-прежнему стремятся обеспечить себе привилегированное положение.

Об этом 19 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Госдумы в рамках «правительственного часа».

«Страны коллективного Запада, на словах поддерживая эту идею, на деле по-прежнему стремятся обеспечить себе привилегированное положение и не готовы в полной мере принять и реализовать принципы устава ООН. Этот базовый документ международных отношений трактуется ими исключительно выборочно», — подчеркнул министр.

По его мнению, ярким примером является случай с Украиной, когда, с одной стороны, «выпячивается уважение национального суверенитета, а с другой — задвигаются на второй план право народов на самоопределение и уважение ко всем людям».

Также Лавров отметил роль государств Востока и Юга в формировании нового мира, подчеркнув, что они стремятся определять свою судьбу без внешней диктатуры и давления.