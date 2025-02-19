Стало известно, зачем Макрон хочет позвонить Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет шантажировать Россию срывом переговоров по Украине. Как сообщает «Абзац», об этом заявил политолог Владимир Брутер — по его мнению, именно с этой целью Макрон планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.

19 февраля Макрон в интервью изданию Depeche заявил, что готов провести разговор с президентом РФ, но в «подходящий момент». Брутер считает, что в такой беседе французский политик стал бы угрожать отправкой европейских военных на Украину.

« Е в р о п е н е о б х о д и м о в с т а в и т ь с в о и п я т ь к о п е е к , п о т о м у ч т о , к р о м е о т п р а в к и в о й с к н а Украину, у них нет никаких рычагов. У Макрона нет идеи для разговора с Москвой. Он будет всех шантажировать отправкой войск, в том числе в разговоре с Путиным», — сказал политолог.

Эксперт добавил, что французский лидер будет предлагать военных как «миротворцев-разоруженцев». Однако, как только на украинской территории окажутся франко-английские войска, переговоры прекратятся навечно. По мнению Брутера, это попытка ЕС «торпедировать переговоры изначально».