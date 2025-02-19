Песков высказался о контактах между Россией и Францией

Франция не выходила на связь с Россией по поводу желания французского лидера Эммануэля Макрона провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

« Н е т » , — з а я в и л о н , о т в е ч а я н а в о п р о с о п е р е г о в о р а х м е ж д у Москвой и Парижем.

До этого Макрон заявил, что готов провести диалог с Путиным ради Украины. Французский лидер полагает, что соглашение о прекращении огня «никоим образом не решит конфликт».

По его словам, единственное заключенное соглашение о прекращении огня не соблюдалось РФ, а для урегулирования на Украине необходимо соглашение о полном мире, которое будет решать территориальные вопросы, а также предполагать гарантии безопасности Украины и излагать условия ее экономической стабильности в долгосрочной перспективе.

19 февраля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что европейские лидеры не отправят войска на Украину, несмотря на смелые заявления президентов о готовности и полной решимости это сделать.

Ранее в Кремле назвали противоречивыми заявления Зеленского на фоне встречи в Саудовской Аравии.