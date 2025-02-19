В Кремле назвали противоречивыми заявления Зеленского на фоне встречи в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский делает достаточно противоречивые заявления на фоне прошедших в Саудовской Аравии российско-американских переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее в Евросоюзе признали победу России после переговоров в Саудовской Аравии.