В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля, но могут и позже. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций Москвы и Вашингтона, которые продлились 4,5 часа. Стороны обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров России и США.
Сегодня пресс-секретарь президента России отметил, что отношения Москвы и Вашингтона нуждаются сначала в реанимации, а потом в реставрации, сообщает РИА Новости.
«Сейчас, собственно, о чем шла речь - это тема, связанная с реанимацией, а потом реставрацией двусторонних отношений, которым целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией США», - пояснил Дмитрий Песков.
В плане Трампа по Украине обнаружили важный для Путина пункт
Он также заметил, что для подготовки встречи на высшем уровне между лидерами России и США нужно время и определенная работа «по линии Министерства иностранных дел».
Ранее Трамп назвал переговоры в столице Саудовской Аравии «очень хорошими» и подчеркнул, что появилось гораздо больше уверенности в возможном заключении мирного соглашения по Украине.