В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля, но могут и позже. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций Москвы и Вашингтона, которые продлились 4,5 часа. Стороны обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров России и США.

Сегодня пресс-секретарь президента России отметил, что отношения Москвы и Вашингтона нуждаются сначала в реанимации, а потом в реставрации, сообщает РИА Новости.

« С е й ч а с , с о б с т в е н н о , о ч е м ш л а р е ч ь - э т о т е м а , с в я з а н н а я с р е а н и м а ц и е й , а п о т о м р е с т а в р а ц и е й д в у с т о р о н н и х о т н о ш е н и й , к о т о р ы м ц е л е н а п р а в л е н н о н а н о с и л с я в р е д п р е д ы д у щ е й администрацией США», - пояснил Дмитрий Песков.

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Он также заметил, что для подготовки встречи на высшем уровне между лидерами России и США нужно время и определенная работа «по линии Министерства иностранных дел».

Ранее Трамп назвал переговоры в столице Саудовской Аравии «очень хорошими» и подчеркнул, что появилось гораздо больше уверенности в возможном заключении мирного соглашения по Украине.